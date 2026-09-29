[VIDEO] "¿Club falso?": Periodista hizo enojar a ejecutivo del City al preguntarle por escándalo financiero

Un tenso momento se vivió este martes luego de que el director ejecutivo de Manchester City, Ferran Soriano, fuera abordado por la prensa tras conocerse el veredicto de la comisión independiente de la Premier League sobre el caso financiero que involucra a la institución.

El periodista británico Rob Harris interceptó al directivo y lo encaró con una ácida consulta sobre las sanciones y la legitimidad del proyecto: "¿Te disculpas con los aficionados al fútbol? La Premier League dice 'contratos falsos' ("shame"), ¿es este un club 'falso'?", lanzó el profesional, provocando la evidente incomodidad y molestia del directivo, quien optó por esquivar los micrófonos.

El término "shame" fue utlizado en ocho ocasiones en el dictamen de la Premier, algo que fue usado por el reportero en su intento de entrevista.

La Premier League confirmó que el elenco "ciudadano" fue declarado culpable de la mayoría de los cargos de los que fue acusado en febrero de 2023, proceso que investigó 115 presuntas irregularidades financieras cometidas entre las temporadas 2008-2009 y 2017-2018.

Pese a la resolución, desde Manchester City emitieron una declaración donde se manifestaron "decepcionados y sorprendidos" por la determinación, ratificaron su postura de que son "inocentes" y confirmaron que apelarán a la decisión ante las instancias correspondientes.