Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago32.3°
Humedad19%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Napoli venció agónicamente a Hellas Verona con el primer gol de la temporada de Lukaku

Publicado: | Fuente: ESPN Fans
Llévatelo:
Videos Destacados
Videos Recientes
Videos + Vistos
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El belga Romelu Lukaku convirtió su primer gol de la temporada a los 95 minutos para que Napoli derrotara como visitante a Hellas Verona por 2-1 en el Estadio "Marcantonio Bentegodi". El atacante, que regresó tras una larga inactividad por lesión, permitió que el equipo dirigido por el técnico italiano Antonio Conte sostuviera su ubicación en la parte alta de la tabla de posiciones tras un encuentro que se definió en la última jugada de la jornada de sábado en Italia,

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados