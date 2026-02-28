El belga Romelu Lukaku convirtió su primer gol de la temporada a los 95 minutos para que Napoli derrotara como visitante a Hellas Verona por 2-1 en el Estadio "Marcantonio Bentegodi". El atacante, que regresó tras una larga inactividad por lesión, permitió que el equipo dirigido por el técnico italiano Antonio Conte sostuviera su ubicación en la parte alta de la tabla de posiciones tras un encuentro que se definió en la última jugada de la jornada de sábado en Italia,

