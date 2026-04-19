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Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga italiana

Maripán regresó a la titularidad en empate de Torino ante Cremonese

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl / ATON

El chileno arrastraba casi nula actividad en las últimas fechas.

Maripán regresó a la titularidad en empate de Torino ante Cremonese
 EFE
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Luego de varios partidos, Guillermo Maripán volvió a ser titular en Torino, que igualó 0-0 en su visita a Cremonese por la fecha 33 de la liga italiana.

El chileno inició desde la partida por primera vez en seis partidos y jugó como líbero en línea de tres hasta los 68', cuando fue reemplazado por Luca Marianucci.

Con este resultado, Torino queda en el lugar 12 de la tabla, una posición en la cual no tiene pretensiones, pero tampoco riesgos de descenso, con 40 puntos.

Su próximo partido será contra el puntero Inter de Milán, como local, el domingo 26 de abril a las 12:00 horas de Chile (16:00 GMT).

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