Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nubosidad parcial
Santiago17.8°
Humedad42%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Liga Saudí

Karim Benzema dio por finalizada su etapa en Al-Hilal

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/EFE

El delantero galo sc convirtió en agente libre.

Karim Benzema dio por finalizada su etapa en Al-Hilal
 Instagram Karim Benzema
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El club saudí Al-Hilal y el delantero francés Karim Benzema acordaron de mutuo acuerdo este lunes poner fin a su relación contractual, según informó el club a través de un comunicado.

Benzema llegó a Riad en febrero de este año, procedente de Al Ittihad, en el que jugó tres temporadas (2023-2026) tras su etapa en Real Madrid (2009-2023).

"Un capítulo que llega a su fin. Agradecido al Al Hilal, a mis compañeros de equipo, al personal, a los aficionados y a todos en el club por el tiempo que compartimos juntos. Deseando a Al Hilal lo mejor para el futuro", escribió Benzema en su mensaje de despedida a través del perfil de la red social 'X'.

La pasada campaña, Benzema marcó nueve goles en cuatro partidos.

A pesar de que tenía contrato hasta el 30 de junio de 2027, el jugador francés y el club llegaron a un acuerdo para rescindir el contrato, por lo que ahora el delantero es agente libre.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada