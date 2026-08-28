[VIDEO] Cristiano Ronaldo marcó su gol 978 y selló nuevo triunfo de Al Nassr

Cristiano Ronaldo volvió a anotar con Al Nassr para engrosar su registro goleador histórico y, de paso, decretar la remontada de su equipo con el 2-1 Al Taawon por la cuarta fecha de la liga saudí.

La escuadra visitante comenzó ganando con gol de Bassam Al-Hurayji al minuto 11, pero Al Nassr puso la igualdad justo antes del descanso gracias a Samú Costa (45+5').

A los 50' Mohamed Simakan remató ante un balón suelto tras un tiro de esquina, a lo que "CR7" apareció al lado del arco para desviar el balón y dejar descolocado al arquero Mailson.

De esta manera, Cristiano Ronaldo sumó su anotación número 978 en el profesionalismo, acercándose cada vez más al millar de celebraciones oficiales.

En cuanto a Al Nassr, continúa con cosecha completa en el inicio de la temporada y su próximo duelo será ante Al Ittihad el sábado 5 de septiembre a las 14:00 horas de Chile.