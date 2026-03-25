Golpe en Turquía: Arrestan a exdirigentes de Galatasaray y Besiktas por caso vinculado a drogas

La policía turca detuvo este miércoles a 14 personas, entre ellas a Burak Elmas y Fikret Orman, expresidentes de Galatasaray y Besiktas, respectivamente, en el marco de una investigación por narcotráfico que sacudió al deporte y al mundo del espectáculo en Turquía.

Según informó la Fiscalía General de Estambul, los arrestos se produjeron tras órdenes de detención emitidas contra 16 sospechosos por posesión de drogas para consumo personal y por presuntamente facilitar su uso. De ese total, 14 fueron capturados en sus domicilios durante operativos simultáneos, mientras que otras dos personas seguían siendo buscadas por las autoridades.

Además de los dos exdirigentes del fútbol turco, entre los involucrados aparecen empresarios, actores y modelos, lo que amplificó el impacto público del caso. La fiscalía explicó que las órdenes se dictaron luego de evaluar en conjunto las pruebas reunidas durante la investigación.

Las operaciones de este miércoles se suman a otras similares realizadas en los últimos meses en Estambul, también dirigidas contra figuras conocidas por la opinión pública turca. En procedimientos anteriores, algunos sospechosos quedaron en prisión preventiva, mientras otros recuperaron su libertad después de arrojar resultados negativos en las pruebas de drogas.