Romelu Lukaku dejó Napoli y fue anunciado como nuevo jugador de Fenerbahce

El delantero belga Romelu Lukaku, quien defendió a Napoli durante las últimas dos temporadas, se convirtió en nuevo jugador de Fenerbahce luego de que el club de Estambul alcanzara un acuerdo para su transferencia definitiva.

El atacante cerró su etapa en Italia con 45 partidos y 15 goles. Entre sus anotaciones destacó la que aseguró el cuarto Scudetto en la historia de Napoli ante Cagliari, además de formar parte del plantel que conquistó la Supercopa de Italia.

Lukaku: "Estoy cien por ciento listo para salir al campo"

"Es un gran honor y un privilegio para mí unirme a su club y formar parte de un club tan magnífico con una historia tan gloriosa", expresó Lukaku en sus primeras declaraciones difundidas por Fenerbahce. El atacante aseguró además que trabajará "duro" para ayudar al equipo y afirmó: "Estoy cien por ciento listo para salir al campo".

El futbolista de 33 años también destacó el significado personal de su llegada a Turquía, país en el que vivió durante su infancia junto a su padre. "Mi regreso será un momento muy especial y emotivo. Me enorgullece que esto suceda con el Fenerbahce", señaló.

Fenerbahce se prepara para la Champions y el inicio de la liga turca

El conjunto de Estambul viene de eliminar a Sturm Graz y enfrentará a Olympique de Lyon por un lugar en la Liga de Campeones. Además, debutará este sábado en la liga turca frente a Genclerbirligi.