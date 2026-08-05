¿Se sumará Osorio? Mohamed Salah llegó a Turquía para fichar por Trabzonspor

El delantero y capitán de la selección egipcia de fútbol, Mohamed Salah, llegó este miércoles a Turquía para firmar con el club Trabzonspor y ya pasó el reconocimiento médico con el cuadro que tiene en carpeta al delantero nacional Darío Osorio.

Mohamed Salah llegó al aeropuerto Atatürk en Estambul en un avión privado procedente de la isla griega de Mikonos en Grecia, donde se hallaba de vacaciones, y fue recibido con grandes muestras de emoción por la afición de Trabzonspor en la ciudad, informa la agencia turca Anadolu.

En la noche de hoy continuará viaje a Trebisonda, a 900 kilómetros al este de Estambul, donde mañana se procederá a la firma del contrato en una ceremonia pública, indica la citada agencia.

Agrega que el futbolista, que disputó el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con su selección, con la que cayó eliminado en octavos de final ante Argentina, fichará probablemente por dos años con el club turco.

"Es una estrella mundial. Necesitábamos un jugador de su calibre. Creo que este será un gran fichaje. Que sea muy beneficioso para nuestro club y para nuestra afición", declaró anoche a la emisora A Spor el presidente del club, Ertugrul Dogan.