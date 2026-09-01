Claudio Bravo recordó la primera renuncia de Messi a la selección: "Lo vi en absoluta soledad"

El histórico arquero y excapitán de la selección chilena, Claudio Bravo, rememoró los momentos posteriores a la final de la Copa América Centenario 2016, instancia en la que Lionel Messi anunció su renuncia temporal a la selección argentina tras caer por penales frente a La Roja.

Desde su tribuna en el panel de "F90", de ESPN Chile, el formado en Colo Colo —quien por esos años compartía camarín con el rosarino en FC Barcelona— recordó el duro contraste entre los festejos nacionales y el desconsuelo del trasandino en Nueva Jersey.

"Tengo ese recuerdo bien fresco de cuando él renuncia después de la tanda de penales, donde está la celebración nuestra y te encuentras la grandeza de este jugador en absoluta soledad", relató Bravo.

"Imagínate, yo me lo encontré solo ese día en los asientos de la banca, absolutamente solo. Estamos hablando del mejor jugador de la historia de este deporte", añadió.

"Ahí ves las dos caras: ves la cara del éxito y la cara de la derrota. En el éxito, olvídate la cantidad de personas que te pueden rodear y las cosas buenas, pero conocí la parte negativa que tiene el fútbol en relación a los ídolos", concluyó.