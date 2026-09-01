Un "embajador" de Lemuria: Se negó a un control policial, invocó inmunidad y terminó detenido

Un conductor fue detenido en la Ruta 5 Norte luego de asegurar que era diplomático de la inexistente "República de Lemuria" y negarse a entregar su cédula de identidad durante una fiscalización de Carabineros.

El procedimiento se registró cerca del mediodía, cuando funcionarios de la Tenencia Carreteras Lampa efectuaban un patrullaje preventivo a la altura del kilómetro 20, en dirección a Santiago.

En ese lugar detectaron un automóvil que circulaba con placas patentes que no correspondían a las utilizadas por los vehículos diplomáticos acreditados en Chile.

Al ser fiscalizado, el conductor afirmó que no podía ser controlado debido a que integraba el cuerpo diplomático de una supuesta embajada de Lemuria.

"Manifiesta que no podía ser fiscalizado por el personal policial al tratarse de una persona que integraba un cuerpo diplomático, específicamente que pertenecía a la embajada de una república ficticia que señalaba que se llamaba Lemuria", detalló el capitán Eduardo Oyarce.

Ante la insistencia de los funcionarios para identificarlo, el hombre se negó a entregar su cédula chilena y reiteró que su presunta condición diplomática impedía que fuera fiscalizado.

Era chileno y portaba una patente falsa

Carabineros procedió a detenerlo por ocultación y usurpación de identidad y trasladó el procedimiento hasta la Tenencia Carreteras Lampa.

La revisión de sus antecedentes permitió establecer que se trataba de un ciudadano chileno de aproximadamente 50 años y no de un representante diplomático extranjero.

La policía también confirmó que el automóvil no mantenía encargo por robo, pero circulaba con toda su documentación vencida y una placa patente falsa.

El detenido no registra antecedentes penales y los detalles del procedimiento fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación procesal.

¿Qué es Lemuria?

El nombre Lemuria fue creado en 1864 por el zoólogo británico Philip Lutley Sclater, quien postuló la existencia de una antigua masa terrestre entre Madagascar y la India para explicar la distribución geográfica de los lémures.

La hipótesis fue descartada posteriormente con el desarrollo de la teoría de la deriva continental y la tectónica de placas. Sin embargo, el concepto fue incorporado más tarde al ocultismo y a la literatura fantástica como un supuesto continente perdido, similar a la Atlántida.