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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

Cristiano y Neymar respondieron a emotiva publicación de Messi por muerte de su padre

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los astros respondieron a la carta pública que "Leo" subió a su cuenta en Instagram.

Cristiano y Neymar respondieron a emotiva publicación de Messi por muerte de su padre
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El portugués Cristiano Ronaldo y el brasileño Neymar se sumaron a las condolencias por la muerte del padre de Lionel Messi, y este martes respondieron la desgarradora carta que el rosarino publicó en su cuenta en Instagram.

"Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza", escribió CR7 en la publicación.

"Mucha fuerza para ti y tu familia, abrazo fuerte", expresó "Ney".

Claudio Bravo y Arturo Vidal también se sumaron dejando emoticones.

Recordar que en la publicación el capitán de la selección argentina dejó ver sus dudas en torno a si continuará como futbolista profesional.

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