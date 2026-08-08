Desde Newell's hasta Real Madrid y Unicef: Las condolencias por la muerte de Jorge Messi

El mundo del fútbol, y otras instituciones, expresaron su pesar por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del futbolista argentino Lionel Messi, a los 68 años la noche del viernes recién pasado.

Tras revelarse la noticia la mañana de este sábado a través de la prensa, el primer club en expresarse fue Newell's Old Boys, donde Jorge y Lionel tuvieron pasos por sus inferiores. En primer lugar, pusieron sus banderas institucionales a media asta.

Posteriormente emitieron un comunicado en redes sociales para despedir "con profundo dolor y pesar a Jorge Messi", un "reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi".

Rosario Central, archirrival de Newell's, señaló que "lamenta profundamente" el deceso de Jorge. "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia y a todos sus seres queridos en este doloroso momento. QEPD", sumó su escrito.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a través de sus redes oficiales y las de la Liga Profesional de Fútbol y selección argentina, extendieron en nombre de Claudio Tapia sus condolencias y fuerzas para Lionel Messi.

Rápidamente se instó un minuto de silencio para todas las categorías del fútbol trasandino y el uso de un brazalete negro para arbitros, jugadores y cuerpos técnicos. Además, las banderas en la AFA estarán a media asta hasta el viernes 14 de agosto.

Conmebol indicó: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor".

FC Barcelona, principal club en la carrera de Lionel Messi, también emitió su mensaje para dar su "más sincero pésame" en nombre del su presidente Joan Laporta y la Junta Directiva del club.

"FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo. Descanse en paz", señalaron los catalanes.

La rivalidad también se dejó de lado en España: "Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz", expuso el comunicado 'merengue'.

Fuera del fútbol, Unicef Argentina lamentó "el fallecimiento de Jorge Messi, padre de nuestro Embajador de Buena Voluntad Lionel Messi y una persona comprometida siempre con los derechos de chicos y chicas y benefactor de Unicef.

"Acompañamos a Celia, a sus hijos, sus familiares, amigos y colegas en este difícil momento", complementó el organismo internacional.