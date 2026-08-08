Falleció Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Desde Argentina se reportó el fallecimiento de Jorge Horacio Messi, padre del histórico futbolista Lionel Messi, a los 68 años de edad.

Messi murió alrededor de las 22:00 horas del viernes 7 de agosto recién pasado en una clínica de Rosario, según lo reportado por el canal local Rosario 3 y medios internacionales como Infobae, El Español y Diario Olé, replicado además por Marca, Sport y otros importantes portales.

Los referidos medios de prensa señalaron que el padre de la familia Messi Cuccittini falleció por complicaciones de una larga enfermedad, cuyos detalles se han mantenido en reserva.

La página Necesidad Extrema, que cubre las series menores de Newells' Old Boys, expuso que las banderas del club se izaron a media asta este sábado, como señal de luto.

Técnico químico de profesión, y con un paso en las inferiores de Newell's Jorge Messi fue vital en la carrera futbolística de Lionel, acompañándolo en sus inicios en el mismo equipo.

Luego, estuvo junto al "10" durante sus primeros pasos en la cantera de FC Barcelona, convirtiéndose en su representante, socio y compañero en cada competencia.

La salud de Jorge Messi se había complicado a mediados de junio, generando gran preocupación en Argentina. Además se dio una gran polémica respecto a rumores y hasta el reporte de su muerte el 18 de junio en el canal de streaming Luzu TV.