El fin de una era: La historia de Lionel Messi con la selección argentina

A través de un emotivo mensaje, Lionel Messi confirmó su retiro definitivo de la selección absoluta de Argentina, poniendo fin a una trayectoria de 21 años marcada por una primera parte cargada de frustraciones, una segunda llena de éxitos, récords inalcanzables y la consagración absoluta en la cima del deporte.

El rosarino, de 37 años, deja al combinado nacional tras haberlo ganado absolutamente todo, consolidándose como el máximo goleador histórico (125 anotaciones) y el futbolista con más presencias con la camiseta "Albiceleste" (207 partidos).

El camino de la "Pulga" con su país estuvo lejos de ser un lecho de rosas. Tras debutar en 2005 con 18 años, marcó su primer gol en 2006 en un amistoso ante Croacia y luego debió cargar durante años con las comparaciones con Diego Armando Maradona y el peso de las finales perdidas: el Mundial de Brasil 2014 (ante Alemania) y las dos Copas América consecutivas ante la selección chilena (2015 en Santiago y la Centenario 2016 en Estados Unidos).

Precisamente tras la definición por penales ante La Roja en Nueva Jersey, un quebrado Messi anunció una renuncia que conmocionó al planeta: "Se terminó para mí la selección". Sin embargo, el clamor popular y su propio deseo de revancha lo hicieron regresar meses más tarde.

El destino le tenía reservada la página más gloriosa de su carrera. Bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni, Messi asumió un rol de líder total y guio a una nueva camada de futbolistas a romper la sequía de 28 años sin títulos al ganar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Catar 2022, un torneo donde marcó siete goles (dos en la final ante Francia) y alzó la anhelada tercera estrella para Argentina.

Luego, como corolario se adjudicó la Copa América 2024, su último gran torneo con la Albiceleste antes de disputar el Mundial de 2026, donde pese a su gran actuación personal, vio frustrada su consagración luego de perder la final ante España.

Los números que deja Messi en la "Albiceleste"

Partidos disputados: 207

Goles: 125 (máximo artillero en la historia de selecciones sudamericanas)

Mundiales jugados: 6 (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Norteamérica 2026.

Palmarés completo: Mundial Sub-20 (2005), Oro Olímpico (Beijing 2008), Copa América (2021 y 2024), Finalissima (2022) y Copa del Mundo (2022).