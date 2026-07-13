Estudio relacionó ideología política con preferencia por Messi o Cristiano Ronaldo

Una investigación científica internacional reveló que la histórica rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo también se vincula con la ideología política de los aficionados, más allá de los argumentos deportivos que suelen marcar la elección entre ambos futbolistas.

El estudio fue desarrollado por investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid, la Universidad Nacional de Singapur y la Universidad Tecnológica de Nanyang. Sus resultados indicaron que, en términos generales, los perfiles progresistas prefieren a Messi, mientras los conservadores se decantan por Cristiano Ronaldo.

"Los encuestados más progresistas preferían a Messi, mientras que los más conservadores preferían a Ronaldo", explicó Teresa Gil López, profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Carlos III. La académica agregó que la ideología política fue "el predictor individual más sólido" después de controlar factores demográficos, personalidad, cognición y consumo de medios.

La investigación también detectó que la relación entre ideología y preferencia futbolística fue más marcada entre los participantes jóvenes, mientras perdió fuerza en los grupos de mayor edad.

Los autores aclararon que los resultados no determinan de manera automática los gustos de cada aficionado. "El estudio no es un veredicto sobre el gusto de nadie y no afirma que la política determine la preferencia futbolística de una persona de manera mecánica e inevitable", señaló Saifuddin Ahmed, investigador de la Universidad Tecnológica de Nanyang.

Ahmed planteó que la rivalidad entre ambos jugadores puede reflejar valores más amplios presentes en la sociedad. "Bajo esa capa personal, nuestros datos sugieren que existe otra capa, conectada con valores y disposiciones que también organizan nuestra vida política. El hallazgo no invalida la capa personal. Simplemente muestra que no es la única", afirmó.

El trabajo fue publicado en la red Social Science Research Network y se basó en una encuesta telemática realizada entre abril y mayo de 2026, con 10.661 participantes de 26 países. La muestra consideró distintas culturas futbolísticas, niveles de desarrollo económico y sistemas políticos, además de equilibrar edad y género dentro de cada nación.