Lionel Messi arribó a Rosario para despedir a su padre Jorge

Lionel Messi, estrella de Inter Miami y subcampeón del mundo con Argentina, arribó este sábado a la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, para participar junto a su familia de la despedida de su padre, Jorge Messi, fallecido durante las primeras horas del día en una clínica donde había sido ingresado por las derivaciones de una larga enfermedad.

El astro trasandino tocó tierra con un avión privado hacia las 19:40 horas (20:40 hora loca,l 23:40 GMT) en el aeropuerto de Rosario, tras despegar desde Fort Lauderdale, en el estado de Florida, Estados Unidos, donde reside.

En medio de un operativo de seguridad, una camioneta trasladó al capitán de la albiceleste hacia la propiedad familiar ubicada en un barrio exclusivo de Rosario.

Jorge, de 68 años, murió en la madrugada, a las 01:00 horas de este sábado en la clínica Centro, ubicada en la ciudad santafesina.

La familia Messi despedirá a Jorge este domingo en el cementerio El Prado, un predio privado ubicado en las afueras de Rosario, en un funeral que, según medios locales, será íntimo y reservado para los cercanos a la familia.

Jorge Messi (1958, Santa Fe) fue determinante para la carrera de Lionel, llevándolo a Barcelona, en donde se convirtió en un ícono mundial. Además, fue su representante y administrador del patrimonio familiar.