Lionel Messi enfrenta demanda en Estados Unidos

Lionel Messi y la Asociación del Fútbol Argentino fueron demandados en Estados Unidos por la promotora VID Music Group, que los acusa de incumplir un contrato por 7 millones de dólares relacionado con los amistosos que la selección argentina disputó ante Venezuela y Puerto Rico en octubre de 2025.

Según la acción judicial presentada en el Undécimo Circuito Judicial del Condado de Miami-Dade, la compañía asegura haber adquirido los derechos exclusivos para organizar y promover ambos compromisos.

En ese marco, sostiene que los contratos establecían expresamente que Messi debía jugar al menos 30 minutos en cada partido, salvo lesión, enfermedad o causa de fuerza mayor.

La demanda sostiene que el principal perjuicio se produjo en el amistoso ante Venezuela, disputado el 10 de octubre, debido a que el astro argentino finalmente no vio acción. La promotora afirma que fue informada de su ausencia apenas horas antes del evento, que el encuentro tuvo una asistencia de solo 15 mil personas y que el jugador observó el compromiso desde una suite privada en el Hard Rock Stadium antes de disputar al día siguiente un partido con Inter Miami.

En el caso del duelo frente a Puerto Rico, la empresa denunció pérdidas por 1,3 millones de dólares luego del cambio de sede desde Chicago a Florida. De acuerdo al reclamo, el traslado al Chase Stadium redujo de manera considerable la capacidad disponible y además dejó un margen de apenas tres días y medio para promover el evento y vender 21.500 entradas.

VID Music Group también señaló que, como fórmula de compensación, la AFA prometió organizar tres partidos en China, compromiso que, según la presentación, nunca se concretó. El recurso legal incluye once cargos entre Messi, la AFA y el agente Julián Marcos Kapelan, entre ellos rompimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente.