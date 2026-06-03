Messi corona su palmarés con el Premio Princesa de los Deportes 2026

El delantero argentino Lionel Messi, uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, fue distinguido este miércoles con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, galardón que completó un palmarés extraordinario marcado por títulos con sus clubes, la selección argentina y reconocimientos individuales.

El jurado entregó el premio al actual jugador de Inter Miami CF por su "deslumbrante talento", su "excepcional trayectoria deportiva" y su "formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos".

Además, el acta destacó su "ejemplar comportamiento dentro del campo" y su "constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo".

Messi, campeón del mundo con Argentina en Catar 2022, suma 47 títulos en su carrera, entre ellos cuatro Ligas de Campeones, diez ligas españolas, dos Copas América y el Mundial.

También ganó ocho Balones de Oro, seis Botas de Oro y dos premios Laureus, y se transformó en el primer futbolista reconocido de forma individual con el Princesa de Asturias de los Deportes, que recibirá en octubre en Oviedo.