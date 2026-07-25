Messi reapareció en Argentina para apoyar al club presidido por su hermano

Lionel Messi sorprendió este sábado al asistir al partido entre Leones de Rosario y Central Córdoba, correspondiente a la fecha 21 de la Primera C del fútbol argentino, disputado en el estadio Antonio Di Giacomo.

Las cámaras de la transmisión captaron al capitán de la selección argentina observando el encuentro desde las tribunas. Leones de Rosario es presidido por Matías Messi, hermano del futbolista de Inter Miami, y cuenta con otros integrantes de la familia dentro de su estructura directiva.

La institución fue fundada en 2015 y comenzó a competir durante esta temporada en la Primera C, cuarta categoría del fútbol argentino, después de recibir la afiliación directa de la Asociación del Fútbol Argentino. El equipo llegó al compromiso ante Central Córdoba con 24 puntos, producto de seis triunfos, seis empates y tres derrotas.

La presencia de Messi se produjo pocos días después de su regreso a Rosario, donde se trasladó junto a su familia tras la derrota por 1-0 de Argentina frente a España en la final del Mundial. El delantero permanece en periodo de descanso antes de reincorporarse a Inter Miami.