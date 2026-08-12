"Quería ganar la Copa para llevártela": El desgarrador mensaje de Messi a su fallecido padre

Lionel Messi compartió este miércoles un emotivo mensaje a través de sus redes sociales para despedir a su padre, Jorge Messi, quien falleció en los últimos días tras enfrentar un delicado estado de salud.

En la emotiva carta, el capitán de la selección argentina abrió su corazón y relató lo difícil que ha sido asimilar esta pérdida, así como los momentos de angustia que vivió durante sus últimos compromisos en la Copa del Mundo.

"Pa, todavía no puedo creer que te hayas ido. No caigo, o mejor dicho, no quiero caer. Se me hace muy difícil imaginarme que ya no te voy a ver más, que no vamos a hablar más", comenzó expresando el astro rosarino en la publicación.

Messi reveló la insistencia de su padre para que siguiera compitiendo a pesar de su enfermedad: "Tanto me pedías que juegue el último Mundial y días antes de empezar fue cuando peor te pusiste (...) Yo te decía que íbamos a llegar a la final así podías viajar".

El futbolista trasandino confesó además el impacto emocional que significó no poder recibir sus habituales mensajes tras cada encuentro: "Cada vez que terminaba un partido esperaba y extrañaba tu mensaje. Ahí me di cuenta de que la situación era fea de verdad (...) Quería ganarla para llevártela y mostrarte una nueva. No pude, las piernas no me daban más".

Finalmente, el diez argentino cerró su sentido homenaje recordando el último consejo que le dejó su progenitor: "No fuimos campeones, pero no sabés cómo disfrutamos cada partido. Una vez más, tenías razón: tenía que estar y jugarlo".

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