[VIDEO] El emotivo registro que subió Messi para recordar su aclamado paso por la selección

Luego de anunciar que deja la selección argentina, Lionel Messi subió un video a sus redes sociales para recordar su aclamado por el elenco albiceleste.

En el registro aparece su estreno (expulsión ante Hungría), algunos sinsabores como la final de la Copa América 2016 ante Chile en Estados Unidos, un registro junto a Diego Maradona cuando este era técnico de la selección, goles y por supuesto el punto máximo de su carrera con la camiseta argentina, la proclamación en el Mundial de Catar 2022.

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