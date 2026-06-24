[VIDEO] Hinchas de Bangladesh tradujeron el hit "Muchachos" para celebrar el cumpleaños de Messi

La pasión por la selección argentina y por Lionel Messi en Bangladesh sumó un nuevo capítulo luego de que en el marco de las celebraciones por el cumpleaños del futbolista trasandino, un profesor de Bangladesh tradujo el icónico tema mundialista "Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar" al bengalí, adaptándolo bajo el título de "Thelerá".

El artífice de esta iniciativa es Jahangir Alam, de 45 años, quien desde hace siete años dicta clases de español con modismos argentinos en la Universidad de Brac. El video de la versión local se viralizó rápidamente en Bangladesh, un país donde, según estimaciones locales, cerca de 140 millones de personas apoyan activamente a la "Albiceleste".

"Para mí sigue siendo inexplicable y me sigue sorprendiendo, porque cada vez somos más millones los que tenemos la celeste y blanca en el corazón", comentó Jewel sobre este fenómeno cultural y deportivo.

Con motivo del cumpleaños del capitán argentino, los fanáticos locales organizaron una celebración masiva en la capital, Daca. El evento contará con una pantalla gigante para repasar los goles de Messi, música, danzas típicas de Bangladesh y la interpretación comunitaria de "Thelerá".

Jewel explicó que el interés por el idioma español en su universidad está estrechamente ligado a la admiración por el fútbol sudamericano.

"Cada vez hay más alumnos que quieren aprender. ¿Sabes por qué? Porque quieren estar cerca de la cultura de ustedes, quieren conocer las palabras que pronunciaba Maradona, el héroe de mi infancia, y ahora Messi, nuestro dios deportivo", detalló el docente.