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Tópicos: Deportes | Fútbol | Lionel Messi

[VIDEOS] Con beso incluido: El emotivo encuentro de Messi y "Quico" en Miami

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"La Pulga" recibió una cariñosa visita del actor Carlos Villagrán.

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Tras un comentado saludo a un hincha en el estadio durante el fin de semana, el actor mexicano Carlos Villagrán volvió a destacar en torno a Inter Miami, esta vez con el cálido encuentro que tuvo con Lionel Messi en Florida en las instalaciones del club.

"No me he perdido nada de lo que te ha pasado. Te veo y te repito, te repito, te repito y eso. No creo que esté frente a tu ser, todavía no", dijo el intérprete de "Quico" al futbolista argentino.

Messi respondió con un "gracias, el placer es mío", pero Villagrán lo interrumpió con la voz de su icónico personaje antes de darse un abrazo.

Además, el "10" autografío una camiseta de Inter Miami con su número, pero con el nombre de Quico, en un registro compartido por Becky Palacios, pareja de Villagrán.

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