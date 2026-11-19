Manchester United reportó pérdidas netas por 18,1 millones de libras esterlinas durante el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2026, una cifra considerablemente superior a los 6,6 millones registrados en el mismo período del año anterior, en medio de una profunda crisis deportiva en la Premier League.

Según el informe financiero presentado por la institución este jueves, los ingresos aumentaron un 4,1 por ciento y llegaron a 146,1 millones de libras, impulsados en parte por su participación en la Liga de Campeones. Sin embargo, el resultado operacional pasó de una ganancia de 13 millones de libras en 2025 a pérdidas por tres millones en el último trimestre informado.

Las cifras también reflejan el importante nivel de endeudamiento del club de Old Trafford, que registra 775 millones de dólares en préstamos de largo plazo, además de 207,1 millones de libras en obligaciones financieras corrientes, incluidos intereses acumulados. La institución mantiene su proyección de ingresos anuales entre 740 y 760 millones de libras para el ejercicio fiscal 2027.

El informe llega en un delicado momento para el equipo, que ocupa el decimoctavo lugar de la Premier League y recientemente contrató al argentino Mauricio Pochettino después de la salida de Michael Carrick. El director ejecutivo Omar Berrada señaló que el club mantiene ingresos sólidos y que su prioridad es respaldar al nuevo cuerpo técnico para mejorar el rendimiento deportivo.