"Es una de las peores decisiones": Carrick explotó por insólita expulsión de Lisandro Martínez

Una enorme polémica se desató en la Premier League luego de la caída de Manchester United frente a Leeds United, partido que estuvo marcado por la insólita expulsión del zaguero argentino Lisandro Martínez. La tarjeta roja directa, mostrada tras revisión del VAR por un tirón de pelo sobre Dominic Calvert-Lewin, provocó la furibunda reacción del técnico Michael Carrick.

"Es una de las peores decisiones que he visto en mi vida", señaló en la atención a los medios posterior al encuentro. El DT cuestionó duramente el criterio de los jueces al apuntar directamente contra la actitud previa del atacante local, explicando que "él puede dar con el brazo en la cara de 'Licha', pero es a él al que expulsan. Increíble".

Profundizando en su molestia, el adiestrador remarcó que el contacto en ningún caso justifica la severidad del castigo. "No es una acción agresiva, le toca y le expulsan. Y lo peor es que le mandan al monitor a revisarlo. Tenemos que tener cuidado con hacia dónde va el juego", advirtió el entrenador sobre la sanción que marginará al zaguero sudamericano del vital compromiso del próximo sábado ante Chelsea, un choque clave en la lucha por ingresar a la Champions League.

En la vereda contraria, el delantero inglés confirmó la infracción del defensor trasandino, aunque prefirió calmar los ánimos y evitar mayores controversias. "Yo no hago las reglas. Sentí que me tiraron del pelo, se lo dije al árbitro y ellos tomaron la decisión. No le guardo ningún rencor", reconoció el artillero de un conjunto vencedor que, gracias a estos tres puntos, logró alejarse a seis unidades de las temidas posiciones de descenso.