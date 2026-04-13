[VIDEO] Lisandro Martínez fue expulsado por tirar pelo de un rival

El argentino Lisandro Martínez, defensor de Manchester United, fue expulsado este lunes por tirar del pelo a Dominic Calvert-Lewin.

Lisandro tiró del moño al delantero de Leeds United en un lance entre ambos en el centro del campo y, aunque el colegiado del encuentro, Paul Tierney, no lo vio en un primer momento, decidió echar al argentino tras revisarlo en el monitor del VAR.

Es la primera expulsión de la temporada para el argentino, que ha lidiado con una lesión en la rodilla buena parte del curso. El argentino no estará disponible para Michael Carrick de cara al duelo contra el Chelsea del sábado que viene.

La expulsión del argentino se produjo con 0-2 en el marcador a favor del Leeds.

El duelo terminó 1-2.