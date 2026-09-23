Manchester United informó gigantesca deuda y puso a la venta partes del césped de Old Trafford

Manchester United, que anunció en sus cuentas financieras en esta jornada que tiene una gigantesca deuda, puso a la venta trozos del césped de Old Trafford a sus socios, con el objetivo de aumentar sus ingresos.

El club inglés reemplazó el pasto de su estadio antes del inicio de la temporada y está ofreciendo a sus abonados la oportunidad de obtener un recuerdo de este césped por un precio de 145 euros (más de 157 mil pesos chilenos).

Esta pieza de coleccionista viene imbuida en un cristal transparente y guardada en una caja junto a una fotografía del estadio.

La última vez que el United permitió que el césped pudiera ser comprado por los abonados fue en la temporada 2012-2013.

La venta de estas piezas de coleccionista coincide con el anuncio de las cuentas financieras del club en esta jornada, con Manchester United manteniendo una deuda acumulada superior a los 1.160 millones de euros (más de un billón de pesos chilenos).

Esta situación financiera llega en un momento de crisis deportiva, tras un mal arranque de temporada en el que están en duodécima posición en la tabla de la Premier League, tras una sola victoria en cinco jornadas, y después de haber sido eliminados de la Copa de la Liga por Brighton pese a ir ganando 2-0 en Old Trafford.