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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

Betis de Pellegrini vio frenada su racha triunfal tras igualar ante Deportivo La Coruña

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El conjunto verdiblanco quedó a cinco puntos del líder FC Barcelona.

Betis de Pellegrini vio frenada su racha triunfal tras igualar ante Deportivo La Coruña
 EFE
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Real Betis, elenco adiestrado por el técnico chileno Manuel Pellegrini, vio frenada su racha triunfal luego de un empate 1-1 ante Deportivo La Coruña en el Estadio Riazor, por la séptima fecha de La Liga.

El elenco del "Ingeniero" arrancó mejor en un encuentro que vio dos anticipadas sustituciones, la de Marc Bartra (12') en la visita y la de Marc Casadó (34') en el local, pero a partir de ahí logró capitalizar una desatención en el fondo para adelantarse con gol de "Cucho" Hernández (43').

Sin embargo, de cara al complemento se vio complicado ante llegadas de David Mella y Pierre-Emerick Aubameyang, presión que aguantó hasta que Diego Villares conectó un centro de cabeza para batir la resistencia bética y sellar la paridad (87').

Con esta división de puntos, Real Betis acumuló 16 unidades y quedó en el tercer lugar de la tabla, por debajo de Atlético de Madrid solo por diferencia de gol y a cinco del liderato que posee FC Barcelona con 21.

Ahora, el conjunto de Pellegrini tendrá que remediar este empate recibiendo en el Estadio de la Cartuja a Osasuna el próximo 11 de octubre, posterior a la pausa por la fecha FIFA.

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