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Tópicos: Deportes | Fútbol | Manuel Pellegrini

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Levante?

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El "Ingeniero" busca ratificar su quinto puesto en la tabla.

¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Levante?
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Real Betis, club entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, disputará su último partido de la temporada este sábado 23 de mayo, recibiendo a Levante en un duelo que servirá para celebrar ante su gente la clasificación a la UEFA Champions League.

El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio de la Cartuja y contará con la transmisión a través de las señales de ESPN 5, mientras que de forma online se podrá seguir por la plataforma Disney+ Premium.

El equipo del estratega chileno llega a la fecha final consolidado en la quinta posición con 57 puntos, asegurando su cupo en la próxima Liga de Campeones debido a que se liberó un cupo gracias a la llegada de Rayo Vallecano a la final de la Conference League.

Todos los detalles de la última jornada de los chilenos en España los podrás seguir en la cobertura de Cooperativa.cl. 

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