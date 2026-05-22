¿Cuándo y dónde ver a Real Betis de Manuel Pellegrini ante Levante?
El "Ingeniero" busca ratificar su quinto puesto en la tabla.
El "Ingeniero" busca ratificar su quinto puesto en la tabla.
Real Betis, club entrenado por el chileno Manuel Pellegrini, disputará su último partido de la temporada este sábado 23 de mayo, recibiendo a Levante en un duelo que servirá para celebrar ante su gente la clasificación a la UEFA Champions League.
El partido está programado para las 15:00 horas (19:00 GMT) en el Estadio de la Cartuja y contará con la transmisión a través de las señales de ESPN 5, mientras que de forma online se podrá seguir por la plataforma Disney+ Premium.
El equipo del estratega chileno llega a la fecha final consolidado en la quinta posición con 57 puntos, asegurando su cupo en la próxima Liga de Campeones debido a que se liberó un cupo gracias a la llegada de Rayo Vallecano a la final de la Conference League.
Todos los detalles de la última jornada de los chilenos en España los podrás seguir en la cobertura de Cooperativa.cl.