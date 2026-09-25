Dani Ceballos: Pellegrini tiene mucha similitud con Ancelotti

El mediocampista de Real Betis Dani Ceballos manifestó que el técnico de su equipo, el chileno Manuel Pellegrini, "tiene mucha similitud" con el italiano Carlo Ancelotti, bajo cuyas órdenes estuvo en Real Madrid.

Ceballos señaló en los medios del club sevillano que ambos entrenadores son de la misma escuela: "Tienen un trato ejemplar con el jugador, lo conoce bien, le deja desenvolverse dentro del terreno de juego siempre desde un orden y bueno, pues la experiencia, los números, es el entrenador con más victorias del Betis, con más partidos en la historia del club, que ha entrenado a los mejores jugadores del mundo, a los mejores clubes y eso lo define", dijo.

"Sobre todo me ha llamado la atención las ganas con las que vive el fútbol", subrayó Ceballos, quien ha ido entrando paulatinamente en los esquemas del chileno "minimizando riesgos jugando en cada partido precisamente 30, 30 y 15 minutos y a partir de ahora también en un partido amistoso (ante el Ceuta) que servirá para coger ritmo".

Ceballos ha señalado que su regreso al Betis de Sevilla, nueve años después de abandonarlo rumbo a Real Madrid, le llegó en "el momento más feliz" de su vida en lo personal y lo profesional y que ahora le "toca demostrarlo en el campo".