Temblor de mediana intensidad se percibió en la zona central de Chile
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Autor: Redacción Cooperativa
El movimiento telúrico alcanzó los 5.1 Richter, con epicentro en Navidad.
El movimiento telúrico alcanzó los 5.1 Richter, con epicentro en Navidad.
Un sismo de mediana intensidad afectó a las 12:29 horas de este viernes a la zona central de Chile, según informaron el Centro Sismológico Nacional (CSN) y Senapred.
La magnitud alcanzó los 5.1 Richter a 33 kilómetros al oeste de Navidad, en la Región de O'Higgins, y a 30 kilómetros de profundidad, indicó el CSN.
Senapred detalló que el temblor se sintió en cuatro regiones de Chile, alcanzando su mayor intensidad en la comuna de La Estrella, en la provincia de Cardenal Caro.