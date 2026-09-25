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Tópicos: País | Sismos

Temblor de mediana intensidad se percibió en la zona central de Chile

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El movimiento telúrico alcanzó los 5.1 Richter, con epicentro en Navidad.

Temblor de mediana intensidad se percibió en la zona central de Chile
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Un sismo de mediana intensidad afectó a las 12:29 horas de este viernes a la zona central de Chile, según informaron el Centro Sismológico Nacional (CSN) y Senapred.

La magnitud alcanzó los 5.1 Richter a 33 kilómetros al oeste de Navidad, en la Región de O'Higgins, y a 30 kilómetros de profundidad, indicó el CSN.

Senapred detalló que el temblor se sintió en cuatro regiones de Chile, alcanzando su mayor intensidad en la comuna de La Estrella, en la provincia de Cardenal Caro.

Región de Valparaíso

  • Valparaíso: IV
  • Quilpué: III

Región Metropolitana

  • Curacaví: III
  • Quilicura: III
  • Peñalolén: III
  • Puente Alto: II
  • San Bernardo: II

Región de O'Higgins

  • La Estrella: V
  • Pichilemu: IV
  • Litueche: IV
  • Marchihue: IV
  • Navidad: IV
  • Paredonos: IV
  • Lolol: IV
  • Placilla: IV
  • Santa Cruz: IV
  • Las Cabras: III
  • Rengo: III
  • San Fernando: III
  • Rancagua: II
  • Requínoa: II

Región del Maule

  • Llico: IV
  • Curicó: III
  • Licantén: III
  • Rauco: III
  • Romeral: III
  • Sagrada Familia: III
  • Vichuquén: III
  • Constitución: III
  • Curepto: III
  • Talca: III
  • Hualañé: II
  • Empedrado: II
  • Maule: II

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