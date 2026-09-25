Temblor de mediana intensidad se percibió en la zona central de Chile

Un sismo de mediana intensidad afectó a las 12:29 horas de este viernes a la zona central de Chile, según informaron el Centro Sismológico Nacional (CSN) y Senapred.

La magnitud alcanzó los 5.1 Richter a 33 kilómetros al oeste de Navidad, en la Región de O'Higgins, y a 30 kilómetros de profundidad, indicó el CSN.

Senapred detalló que el temblor se sintió en cuatro regiones de Chile, alcanzando su mayor intensidad en la comuna de La Estrella, en la provincia de Cardenal Caro.

Región de Valparaíso

Valparaíso : IV

: IV Quilpué: III

Región Metropolitana

Curacaví : III

: III Quilicura : III

: III Peñalolén : III

: III Puente Alto : II

: II San Bernardo: II

Región de O'Higgins

La Estrella : V

: V Pichilemu : IV

: IV Litueche : IV

: IV Marchihue : IV

: IV Navidad : IV

: IV Paredonos : IV

: IV Lolol : IV

: IV Placilla : IV

: IV Santa Cruz : IV

: IV Las Cabras : III

: III Rengo : III

: III San Fernando : III

: III Rancagua : II

: II Requínoa: II

Región del Maule