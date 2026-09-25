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Tópicos: País | FF.AA. y de Orden | Armada

Armada lucirá sus buques y aviones de guerra en la bahía de Valparaíso

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La institución es parte del proyecto de modernización a gran escala que anunció esta semana el Gobierno.

Armada lucirá sus buques y aviones de guerra en la bahía de Valparaíso
 armada.cl
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Durante septiembre, diversos aviones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) estuvieron en los cielos de varias localidades en el marco de ejercicios y de la preparación para la Parada Militar; y ahora será el turno de la Armada, que hará lo propio en la bahía de Valparaíso.

El despliegue, diseñado para que la ciudadanía llegue al borde costero a ver los movimientos, contempla la presencia de la Escuadra Nacional y de aeronaves navales, entre ellas helicópteros y los P-3 Orión de patrullaje marítimo, cuyo reemplazado por aviones más modernos ya fue anunciado por el Gobierno. 

La Escuadra Nacional está conformada por su buque insignia, la fragata Almirante Williams, y las fragatas Almirante Cochrane, Almirante Condell, Almirante Lynch, Capitán Prat, Almirante Latorre, Almirante Blanco Encalada y Almirante Riveros. Se suman los buques petroleros Almirante Montt y Araucano, y el remolcador Lientur.

La actividad, en un mes marcado por polémicas con Argentina por la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, se da por el regreso de la flota a su base en Valparaíso, justamente "luego de un despliegue de casi dos meses en el sur del país".

El paso de buques y aeronaves está programado desde las 10:45 horas del domingo 27 de septiembre.

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