Armada lucirá sus buques y aviones de guerra en la bahía de Valparaíso

Durante septiembre, diversos aviones de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) estuvieron en los cielos de varias localidades en el marco de ejercicios y de la preparación para la Parada Militar; y ahora será el turno de la Armada, que hará lo propio en la bahía de Valparaíso.

El despliegue, diseñado para que la ciudadanía llegue al borde costero a ver los movimientos, contempla la presencia de la Escuadra Nacional y de aeronaves navales, entre ellas helicópteros y los P-3 Orión de patrullaje marítimo, cuyo reemplazado por aviones más modernos ya fue anunciado por el Gobierno.

La Escuadra Nacional está conformada por su buque insignia, la fragata Almirante Williams, y las fragatas Almirante Cochrane, Almirante Condell, Almirante Lynch, Capitán Prat, Almirante Latorre, Almirante Blanco Encalada y Almirante Riveros. Se suman los buques petroleros Almirante Montt y Araucano, y el remolcador Lientur.

La actividad, en un mes marcado por polémicas con Argentina por la soberanía sobre el Estrecho de Magallanes, se da por el regreso de la flota a su base en Valparaíso, justamente "luego de un despliegue de casi dos meses en el sur del país".

El paso de buques y aeronaves está programado desde las 10:45 horas del domingo 27 de septiembre.