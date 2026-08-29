Medios españoles destrozaron a Pellegrini por dura derrota de Betis frente a Levante

El chileno Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, fue blanco de duras críticas por parte de la prensa española luego de la inapelable derrota de su equipo por 5-2 en la visita a Levante, por la tercera fecha de La Liga.

"No te pueden hacer tres goles de cabeza y dos de ellos a la salida de un córner. Poner a Deossa debería estar prohibido. Urgen mejoras defensivas tácticamente al igual que la pizarra salió bien en el gol de Riquelme", cuestionaron en El Correo de Andalucía.

Estadio Deportivo, en tanto, acusó que "esta vez las rotaciones no funcionaron y los errores defensivos continuados acabaron siendo la tumba del Betis. Responsable en las victorias, también en las derrotas como en esta ocasión. No encontró la fórmula para hacer reaccionar a su equipo con los cambios".

Betis Web, medio partidario del cuadro verdiblanco, remarcó que "hoy es uno de esos partidos en los que hay que señalar al entrenador. Y es que la endeblez defensiva del bloque, el centro del campo ahogado y sobre todo la actitud defensiva en el balón parado son cosas que alguien como él debe trabajar, ver y corregir. Sus cambios han empeorado al equipo, que se derrumbó en la segunda parte".

Por su parte, ABC Sevilla señaló que "el equipo tuvo cierto criterio en ataque durante el primer tiempo pero la fragilidad mostrada en defensa se lo lleva todo por delante. Hay tarea pendiente".

Diario Marca sostuvo en su crónica que el duelo "debe servir como serio toque de atención para un Betis que, si quiere protagonizar un papel digno en la Champions, cuyos complicados rivales ya conoce tras el sorteo del jueves, tendrá que corregir muchísimas cosas para evitar que su zaga, como ocurrió en su segunda visita a Valencia de la semana, se convierta en un auténtico coladero".