Pellegrini recogió el guante tras dichos de Mourinho: Se le ve más maduro y con mayor raciocinio

La respuesta de Manuel Pellegrini luego de los dichos de José Mourinho, quien reconoció públicamente haberse sentido "un idiota" por sus antiguos ataques verbales hacia el chileno, no tardó en llegar y el adiestrador nacional recibió las disculpas, dio por cerrado el tema y valoró la evolución personal del estratega portugués.

"Llevamos muchos años de enfrentamientos deportivos en los que a los dos nos ha tocado ganar y perder. Él hizo unas declaraciones hace mucho tiempo y la prensa buscó un enfrentamiento que nunca hubo", expresó el director técnico de Real Betis, restándole dramatismo a la histórica rivalidad en la previa de un nuevo duelo entre ambos.

En la misma línea, el DT chileno aprovechó la instancia para reivindicar su llegada a Málaga tras su salida del Real Madrid en 2010 —origen de la recordada frase de "Mou"—, asegurando que fue "una de las mejores decisiones" de su carrera por el impacto histórico y deportivo que logró con los blanquiazules.

Asimismo, Pellegrini elogió la trayectoria de Mourinho y destacó la templanza con la que hoy se expresa el laureado entrenador luso: "Tengo una excelente opinión de él como técnico, siempre fue un gran entrenador".

"Ahora se lo ve más maduro y con mayor raciocinio en lo que dice", sentenció.

El duelo entre Real Madrid y Real Betis se jugará este viernes desde las 15:00 horas.