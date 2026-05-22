Pellegrini se proyectó en Betis y alejó la opción de la Roja

Manuel Pellegrini volvió a dar señales de continuidad en Betis, en medio de los rumores que desde hace meses lo vinculan con la selección chilena para encabezar el proceso rumbo al Mundial de 2030.

El entrenador nacional fue consultado este viernes por el plantel del cuadro verdiblanco para disputar la próxima edición de la Champions League y respondió con una mirada puesta en la siguiente temporada.

"Es una competición especial, muy exigente, donde entra mucho dinero, pero también la competitividad es muy grande. Siempre hay que entrar con la ilusión de llegar lo más arriba posible y se hará un plan para ir a la Champions con un plantel equilibrado, pero también con un plantel competitivo", dijo.

Pellegrini, que tiene contrato con Betis hasta mediados de 2027, agregó que el club analizará movimientos de mercado antes de definir su planificación. "Vamos a estudiar cuál es el plantel que va a quedar. Siempre hay ventas que a lo mejor no se esperan, así que es difícil dar opiniones en este momento de lo que se necesita, hay salidas y entradas. Vamos a intentar hacer un plantel competitivo", sostuvo.

El Ingeniero también recordó su experiencia previa en la máxima competición europea y apuntó a responder a la exigencia del club. "Por suerte he tenido también la posibilidad de estar en varias Champions anteriores. Sabemos lo que se necesita para poder hacer un buen papel, porque creo que independiente de que sea una competición muy exigente, de clubes muy grandes, la ilusión y la exigencia dentro del club y de la gente es siempre exactamente la misma", señaló.

De momento, Pellegrini y Betis se preparan para cerrar la temporada este sábado como locales ante Levante, por la última fecha de la Liga española, con la mirada puesta en una próxima campaña con participación en la Champions League.