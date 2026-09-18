Pellegrini volvió a recibir elogios en España: "El equipo volvió a responder"

El chileno Manuel Pellegrini, director técnico de Real Betis, volvió a cosechar elogios de parte de la prensa española por el buen inicio de temporada de su equipo y la victoria sobre Getafe, con la que trepó al tercer puesto de La Liga.

"Da igual el contexto de partido. Si es de presencia ofensiva como el del lunes, o de más contención como frente al Getafe. El equipo responde igual, y de eso tiene mucho mérito el chileno", señalaron desde Estadio Deportivo, donde evaluaron al estratego con nota siete.

El Correo de Andalucía subió la calificación a un 9, argumentando que "tiene al equipo tercero en La Liga, con 6/7 partidos ganados incluido el de Champions en Lille, cada vez aprovechando más los recursos a su disposición y desplegando sobre el campo un juego cada vez más rico en el tramo final, con mayor generación de ocasiones y siendo sólido atrás".

Por su parte, ABC Sevilla indicó que el DT realizó "siete cambios respecto al día del Villarreal y el equipo volvió a responder. 15 de 18 en el arranque y la sensación de que hay muchos futbolistas a buen nivel".

Diario de Sevilla, en tanto, sostuvo que "Betis convierte en arte el trámite que a cualquiera se le atraganta. Sacó adelante con solvencia y sin exponer demasiado uno de esos duelos que llaman 'partido trampa', un sobreesfuerzo que el maléfico calendario de La Liga cuela con mala uva en una secuencia exigente de compromisos, –con desplazamiento y duelo de Champions incluido– con el añadido de un rival de los que van duro al balón y que son especialistas en hacer de una tarde apacible un trago desagradable".

"Y lo hizo además sin que el rendimiento notara en modo alguno que Manuel Pellegrini introdujera hasta siete cambios con respecto al último duelo disputado por los verdiblancos", complementó el citado medio.