Prensa española valoró el trabajado empate de Real Betis de Manuel Pellegrini ante Bournemouth

Real Betis de Manuel Pellegrini evitó la derrota y terminó firmando un trabajado empate 2-2 ante Bournemouth en La Cartuja, partido caliente donde cada equipo sufrió una expulsión, y la prensa española destacó la actuación del elenco dirigido por el técnico chileno.

"Hogar, dulce hogar. Eso es lo que habrán pensado los béticos que, tres meses después, se han vuelto a sentar en su respectiva localidad en La Cartuja para volver a ver a su Betis. Con una entrada más que destacable teniendo en cuenta las fechas que son los de Manuel Pellegrini han conseguido empatar frente al Bournemouth en un encuentro que tuvo de todo", indicó Estadio Deportivo.

En la misma crónica, detallaron que "tras adelantarse el conjunto rival, y una pelea que provocó la expulsión de Antony, los verdiblancos supieron sobreponerse gracias al tanto de Cucho Hernández. Aunque Evanilson supo aprovechar bien un error en el pase de Junior Firpo, Pablo Fornals puso el punto y final en el marcador".

Por su parte, Diario de Sevilla señaló que "Betis empató en su penúltimo partido de pretemporada contra Bournemouth en una cita en la que hubo alternativas para los dos conjuntos y en la que los de Pellegrini igualaron en dos ocasiones el marcador".

Desde ABC Sevilla, en tanto, analizaron que "hemos visto ya muchos perfiles de Betis en esta pretemporada. Camaleónico, el equipo de Pellegrini se muestra capaz de vestirse de lo que haga falta para competir. Todo le sienta bien. El equipo que controla el juego, que sale al contragolpe, se encierra mejor, tiene pegada, se luce y el que se agarra a los duelos hasta el final".

El último amistoso de pretemporada para los pupilos del "Ingeniero" será el próximo sábado, a contar de las 13:30 horas (17:30 GMT), ante Inter de Milán.