Real Betis de Manuel Pellegrini salvó un empate ante Bournemouth en un friccionado amistoso

Betis de Manuel Pellegrini salvó un empate 2-2 ante Bournemouth en el Estadio La Cartuja de Sevilla en un friccionado amistoso de pretemporada, preparándose para el debut en la Liga en dos semanas más.

En el primer tiempo del encuentro, el conjunto de la Premier League se adelantó con un tanto de Marcus Tavernier (41'), mientras que en los minutos finales de la primera parte, Antony y Alex Scott fueron expulsados, quedando ambos elencos con 10 jugadores.

En el complemento, Juan Camilo Hernández logró igualar el marcador al minuto 57, pero tan solo tres minutos después, Evanilson volvió a poner en ventaja a los "cherries.

Finalmente, en el último tramo del partido, Pablo Fornals (82') anotó el 2-2 definitivo para los sevillanos.

El último amistoso de pretemporada del cuadro dirigido por el técnico chileno será frente a Inter de Milan, el sábado 15 de agosto a las 13:30 horas.

El debut en La Liga será el viernes 21 de agosto ante Real Sociedad en Sevilla.