Enfermera que atendió a Maradona: "En la casa faltaban cosas para atenderlo"

Tamara Mansilla, una de las enfermeras que atendió a Diego Armando Maradona durante el tratamiento domiciliario que recibió en sus últimas dos semanas de vida, declaró este jueves en el juicio que busca establecer responsabilidades por el fallecimiento y aseguró que en la casa "faltaban cosas para atenderlo".

La profesional hizo guardia en la casa de Maradona el 12 de noviembre de 2020, cuando pasó "toda la noche despierta en la cocina", desde donde se oían los movimientos del paciente.

"No me sentí cómoda con el lugar, porque faltaban cosas para atenderlo. Ante una urgencia, no había caja de emergencia ni desfibrilador, ni un teléfono para poder llamar. No estaba muy clara toda la logística", declaró Mansilla.

La enfermera, que declaró como testigo, detalló que las indicaciones de la medicación de Maradona estaban pegadas en la puerta de la heladera, en una hoja sin sellado ni firma, algo que en su experiencia resultaba atípico.

La enfermera dijo que tenía indicado "el control de los signos vitales" y contradijo así al coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, acusado en este juicio y que en una audiencia previa aseguró que el control de signos vitales -que no todos los enfermeros llevaron a cabo- no estaba indicado.

Consultada por la Fiscalía sobre la negativa de Maradona de dejarse atender y sobre cómo se debe proceder en esos casos, Mansilla, que cuenta con 20 años de experiencia en el rubro, contestó: "Hay que abordarlo de todas formas. Por la fuerza no. Si no se deja atender y corre riesgo su vida hay que judicializarlo. Yo como enfermera tengo que avisar".