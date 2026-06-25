Suben a 188 los muertos en Venezuela y a 1.520 los heridos tras los terremotos

El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras que al menos 346 construcciones, entre edificios, hospitales y centros comerciales, resultaron afectadas, informó este jueves el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), el chavista Jorge Rodríguez.

Rodríguez detalló que, hasta el momento, hay 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, "algunos han debido ser evacuados", sin precisar la cifra.

En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), indicó que, tras los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 de este miércoles, se han registrado 138 réplicas hasta las 12.00 hora local (misma hora Chile) de este jueves, lo que "ha obligado" a que la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, declare algunos lugares, entre ellos La Guaira, como "zonas de desastres".

"A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Catar y de grupos de expertos en rescate de personas de las Naciones Unidas", añadió Rodríguez, quien llamó a colaborar en los centros de acopio con lo que se solicite.

La presidenta Delcy Rodríguez expresó que el "primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.

"Inmediatamente de la ocurrencia de estos dos sismos, todas nuestras autoridades y el sistema de Protección Civil se abocó a la tarea del rescate en la cual nos encontramos en este momento. Rescatar vidas y luego abordaremos lo que tiene que ver con la recuperación de infraestructuras, recuperaciones materiales", enfatizó.

Movilización Internacional

Estados Unidos, a través del secretario de Estado, Marco Rubio, y siete países de la Unión Europea anunciaron el envío de equipos de búsqueda y asistencia médica para asistir la emergencia en Vdenezuela.

A nivel local, la diáspora venezolana en Chile busca canales para ayudar.



"¿Qué sería lo ideal en este caso? las donaciones, el envío y movilización de dinero a fundaciones y ONG verificadas que puedan emplearlo directamente para la compra de insumos materiales y lo que se necesite en Venezuela por el mismo factor que les comento, que es la inmediatez", subrayó el periodista Víctor Higuera, director del medio El Vinotinto.

"Me han escrito a mí fundaciones, estoy también verificando cuáles nos pueden funcionar en Venezuela, buscando otras opciones que puedan ser confiables para todos, porque el dinero es delicado", agregó.

En tanto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA) aseguró estar "completamente movilizada" y coordina un rápido despliegue de equipos internacionales de búsqueda y rescate urbano, mientras que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) indicó que está preparado para ampliar su asistencia conforme se conozca el alcance de las necesidades.