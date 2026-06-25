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Tópicos: País | Judicial | Denuncias de corrupción

Allanan oficina de exdiputado UDI en el Congreso por nexos con causa contra Lavín

Publicado:
| Periodista Radio: Jorge Espinoza Cuéllar
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las diligencias buscan esclarecer la legalidad de los contratos de asesorías que Juan Manuel Fuenzalida presuntamente suscribió con SocialTazk.

Allanan oficina de exdiputado UDI en el Congreso por nexos con causa contra Lavín
 Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, vía Wikimedia Commons / ATON (archivo)
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Personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público irrumpieron hoy en las dependencias de la Cámara de Diputadas y Diputados en Valparaíso para realizar una entrada y registro.

El operativo se concentró en la oficina que ocupó el exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (2018-2026), militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

La acción policial, que se ejecutó de forma simultánea en el domicilio particular del otrora parlamentario por Coquimbo y exintendente, constituye una nueva arista derivada de la causa por fraude al fisco que mantiene al también exdiputado Joaquín Lavín León (ex-UDI) bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde el 8 de mayo.

En esta oportunidad, los persecutores buscan esclarecer los contratos de asesorías que Fuenzalida presuntamente suscribió con la firma SocialTazk, de propiedad de Lavín León.

Debido al carácter reservado de la investigación, la Fiscalía no ha emitido declaraciones oficiales tras el procedimiento.

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