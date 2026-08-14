"Uno solo y fue leyenda": Racing Club homenajeó a Marcelo Díaz tras el anuncio de su retiro
La Academia le brindó un emotivo posteo en redes sociales al exseleccionado chileno.
La Academia le brindó un emotivo posteo en redes sociales al exseleccionado chileno.
Racing Club, elenco donde militó el chileno Marcelo Díaz, usó sus redes sociales para rendirle un emotivo homenaje un día después de que el hoy capitán de Universidad de Chile anunciase que la presente es su última temporada como futbolista profesional.
Díaz marcó tan solo un gol con la Academia, pero aquel tanto pasó a la historia dado que fue en el clásico ante Independiente y con el cuadro albiceleste jugando con nueve.
A partir de ello, desde el club imaginaron un diálogo donde dos hinchas recuerdan a Díaz y aquel gol.
Revisa acá el posteo completo
"Imaginen el futuro. Una conversación. Todo celeste y blanco. Un rostro que se cruza. Y la pregunta:
-¿Y ese quién fue?
-Pongámonos de pie.
-¿Pero quién fue?
-Ese señor jugaba de cinco. Erraba un pase cada mil. Corría pero parecía que no se despeinaba. Siempre estaba solo para recibir y siempre encontraba bien parado al compañero.
-¿Cuándo llegó al club?
-A mitad de 2018. Ya había ganado dos Copa América. Ya había jugado en Europa. Debutó el 24 de agosto de ese año contra Patronato. Ganamos 3 a 0. No me lo olvido más: tac, tac, tac, tac. Parecía un titiritero.
-¿No hacía goles?
-Uno solo y fue leyenda. El 9 de febrero de 2020. Empatábamos con Independiente en el Cilindro. Teníamos dos jugadores menos. Parecía que se nos venía la noche. Lo de la gente fue una locura. Lo de los jugadores, también. Iban 41 del segundo tiempo. Y el tipo, con lo que le quedaba de cuerpo, se mandó al área de enfrente. Esperó a que le llegara la pelota. Y vio lo que nosotros deseábamos ver pero no podíamos ver; lo que ellos temían pero tampoco podían ver: vio un caño para hacer un gol.
-¿Pero fue campeón?
-Dos veces en el mismo año. En la última, contra Tigre en Mar del Plata, casi desgarrado, la rompió toda. Ese tipo nos hizo muy felices. El 13 de agosto de 2026, le avisó al mundo que esa iba a ser su última temporada como futbolista profesional. Odié al tiempo por un momento. Pero la vida es así.
-¿Cómo me dijiste que se llamaba?
-Marcelo Díaz. El Chelo. Y le vamos a estar eternamente agradecidos por tanta magia.