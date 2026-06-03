La "diplomática" respuesta de Marcelo Salas al elegir el equipo más importante en que jugó

El histórico delantero chileno Marcelo Salas, una de las grandes leyendas del fútbol sudamericano, participó en un cuestionario en la previa del Mundial 2026, instancia en la que recordó pasajes de su carrera y dejó una respuesta llamativa al ser consultado por el club más importante en que jugó.

El "Matador" fue puesto a elegir entre Universidad de Chile, River Plate, Lazio y Juventus, todos equipos en los que dejó huella.

"La pregunta es difícil. Voy a pasar en esta respuesta", dijo entre risas, antes de agregar: "Puede haber damnificados, se pueden molestar. No, no, todos. Es más diplomático".

Salas también recordó su histórico gol a Inglaterra en Wembley, en la preparación de la selección chilena para Francia 98, en conversación con Tequila Don Julio 1942. "No puedo ser tan injusto ahí con el 'Coto' que me dio un pase extraordinario, pero creo que fue el complemento perfecto porque el pase fue muy bueno y mi control y la definición también", señaló sobre la asistencia de José Luis Sierra.

El goleador afirmó que esa anotación está entre las más recordadas del mítico recinto inglés. "Este gol está en el museo de Wembley como uno de los mejores goles que se ha hecho ya hasta el día de hoy", expresó, antes de reconocer que ese recuerdo lo llena de orgullo por lo que significó para Chile en la antesala de la cita planetaria.