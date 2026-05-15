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Tópicos: Deportes | Fútbol | Matías Fernández

[VIDEOS] Colo Colo repasó grandes golazos de Matías Fernández en su cumpleaños 40

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

"El 14 de los blancos es un crack", rememoró el club.

[VIDEOS] Colo Colo repasó grandes golazos de Matías Fernández en su cumpleaños 40
 Photosport (Archivo)
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El reconocido exfutbolista Matías Fernández cumplió 40 años este viernes 15 de mayo y Colo Colo lo homenajeó repasando sus mejores momentos en la mítica temporada 2006 que lo alzó como el mejor jugador de América.

El "Cacique" subió los goles más recordados de aquella campaña, aunque antes mostró el primer gol de Matías en el equipo, en su debut el año 2003 ante Deportes Ovalle.

- Revisa la publicación de Colo Colo:

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