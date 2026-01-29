Visita de lujo: Mauricio Isla entrenó en el Club Deportivo Universidad San Sebastián
Publicado:
A la espera de concretar su arribo a algún club, el lateral nacional Mauricio Isla se mantiene activo tras su salida desde Colo Colo y esta jornada dejó ver su entrenamiento realizado en el Club Deportivo Universidad San Sebastián, compartiendo las postales a través de redes sociales.
