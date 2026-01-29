Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.1°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Visita de lujo: Mauricio Isla entrenó en el Club Deportivo Universidad San Sebastián

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

A la espera de concretar su arribo a algún club, el lateral nacional Mauricio Isla se mantiene activo tras su salida desde Colo Colo y esta jornada dejó ver su entrenamiento realizado en el Club Deportivo Universidad San Sebastián, compartiendo las postales a través de redes sociales.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados