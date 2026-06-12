[VIDEO] "Eres un hombre ejemplar": El romántico saludo de Emily Matute a Mauricio Isla en su cumpleaños

El bicampeón de América Mauricio Isla cumple este viernes 12 de junio 38 años y lo celebra muy enamorado tal como lo muestra cada vez que puede con fotos y videos junto a su novia, la modelo Emily Matute.

Y así quedó demostrado con el romántico saludo que la venezolana le dejó a través de un video en Instagram.

"Hoy celebro el regalo más bonito que la vida me ha dado, tenerte a mi lado. No hay palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy por compartir mi vida contigo, por cada momento, cada sonrisa, cada abrazo y cada detalle que hace que todos los días sean mejores", escribió Matute.

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