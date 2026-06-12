[VIDEO] "Eres un hombre ejemplar": El romántico saludo de Emily Matute a Mauricio Isla en su cumpleaños
La venezolana le dejó un tierno mensaje al exseleccionado nacional en redes sociales.
La venezolana le dejó un tierno mensaje al exseleccionado nacional en redes sociales.
El bicampeón de América Mauricio Isla cumple este viernes 12 de junio 38 años y lo celebra muy enamorado tal como lo muestra cada vez que puede con fotos y videos junto a su novia, la modelo Emily Matute.
Y así quedó demostrado con el romántico saludo que la venezolana le dejó a través de un video en Instagram.
"Hoy celebro el regalo más bonito que la vida me ha dado, tenerte a mi lado. No hay palabras suficientes para expresar lo agradecida que estoy por compartir mi vida contigo, por cada momento, cada sonrisa, cada abrazo y cada detalle que hace que todos los días sean mejores", escribió Matute.
Mira acá el registro