Casa de Mauricio Pinilla en Chicureo sigue sin encontrar comprador tras otro fallido remate

La vivienda del exfutbolista Mauricio Pinilla, ubicada en el sector de Chicureo, comuna de Colina, continúa sin ser rematada luego de que fracasaran los últimos intentos de subasta en el marco del proceso de liquidación voluntaria de bienes que enfrenta el otrora delantero de la Roja.

Según los antecedentes entregados por Mega, en una primera instancia se presentó una oferta de 24.500 Unidades de Fomento (UF) —equivalente a cerca de 998 millones de pesos—, la cual fue rechazada por la junta de acreedores. Posteriormente, se convocó a una nueva subasta con un piso mínimo de 29.000 UF, proceso que finalmente se declaró desierto al no registrarse postores interesados.

A las dificultades para concretar la venta se suma que el inmueble registra una deuda por concepto de contribuciones impagas que asciende a casi 30 millones de pesos, acumulada desde el año 2022.

De acuerdo con una tasación reciente incorporada al proceso, el valor comercial de la propiedad se estima en 29.277 UF (alrededor de 1.450 millones de pesos). Por el momento, el inmueble se mantiene bajo la administración del liquidador a la espera de que se determinen las próximas acciones para su realización.