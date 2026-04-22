"El desaparecido": Revelaron el apodo que Pinilla tuvo durante su paso en Palermo

El exdelantero chileno Mauricio Pinilla era conocido como "el desaparecido" durante su etapa en US Palermo de Italia, donde jugó entre 2010 y 2012.

Así lo reveló el periodista Dani Fernández en el podcast "Falso Nueve", donde explicó que el apodo surgió porque el jugador llegaba tarde a los entrenamientos, llegaba en mal estado o directamente no aparecía.

"-A- Mauricio Pinilla le gustaba bastante la noche. Tenía un mote (apodo) en Palermo, se le llamaba 'el desaparecido'. Y aparte de que le gustaba trasnochar, se le daba bien. Tanto era así que en algunos entrenamientos no aparecía. De ahí 'el desaparecido'", contó.

"Incluso en algunas ruedas de prensa que le preguntan a los propios entrenadores o al propio club, oye, ¿por qué no ha venido Mauricio Pinilla?, las declaraciones eran: 'no sabemos dónde está'. Era común que llegase tarde, que llegase en mal estado o que no llegase", relató Dani Fernández.

Pinilla llegó a Palermo en junio de 2010, proveniente de Grosseto, donde había anotado 24 goles en 24 partidos de la Serie B y batido el récord de Gabriel Batistuta con Fiorentina al marcar en doce partidos consecutivos. El traspaso al conjunto siciliano se concretó por 3 millones de euros y firmó contrato por cuatro años. Durante su estancia en Palermo disputó 45 partidos y anotó 11 goles entre Serie A y Europa League, incluyendo el tanto número 900 del club en la máxima categoría del fútbol italiano.

En julio de 2012, el delantero pasó en forma definitiva a Cagliari, donde tuvo su mejor etapa en Italia con 25 goles en 67 partidos. Luego continuó su carrera en Genoa y en Atalanta, donde anotó 13 goles en 39 encuentros, consolidándose con 47 goles como el máximo goleador chileno en la historia de la Serie A, por encima de Marcelo Salas e Iván Zamorano.

Pinilla se retiró del fútbol profesional en febrero de 2021, a los 37 años, tras rescindir anticipadamente su contrato con Coquimbo Unido.