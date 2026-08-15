CF Montreal se resignó a un empate en jornada marcada por presentación de Alexis

CF Montreal empató 1-1 ante DC United este sábado en Stade Saputo, en un nuevo compromiso de la temporada regular de la MLS que tuvo además como protagonista a Alexis Sánchez, presentado ante los seguidores de su nuevo club.

El conjunto canadiense abrió la cuenta durante el segundo tiempo mediante Prince Owusu, quien convirtió de penal a los 50 minutos, pero DC United consiguió reaccionar y alcanzó la igualdad a los 67' con una anotación de Tai Baribo. El marcador no volvió a modificarse y ambos elencos repartieron puntos.

En el arco de Montréal fue titular el chileno Thomas Gillier, quien disputó el encuentro completo y volvió a sumar minutos desde el inicio con el conjunto canadiense.

La jornada también estuvo marcada por la presencia de Alexis Sánchez, quien observó inicialmente el compromiso desde uno de los palcos de Stade Saputo y durante el entretiempo bajó hasta la cancha para ser presentado frente a los hinchas de CF Montréal.

De esta manera, Montréal cerró la noche con un empate 1-1 ante DC United, mientras Sánchez tuvo su primer encuentro con el público de su nuevo equipo y continúa a la espera de sumar sus primeros minutos oficiales en la MLS.

Con este resultado, CF Montreal quedó en el 13° lugar de la Conferencia Este, con 16 puntos en 18 partidos, producto de cuatro triunfos, cuatro empates y diez derrotas, y continúa fuera de los puestos de clasificación a los playoffs.