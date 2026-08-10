Con Gillier en el arco: ¿Quiénes son las figuras de Montreal, el equipo de la MLS que convenció a Alexis?

Está todo listo para el arribo de Alexis Sánchez al club canadiense CF Montreal de la MLS, en una gran movida del tocopillano a un terreno inexplorado luego de 18 años en el fútbol europeo.

Con un trato por dos temporadas, el "Impact" aguarda por el histórico delantero chileno, que se sumará al arquero nacional Thomas Gillier.

El guardameta formado en Universidad Católica se hizo rápidamente con un lugar en el equipo al ser enviado a préstamo por parte de Bologna. Sus actuaciones le valieron extender la cesión hasta diciembre.

Hasta el pasado 15 de julio también formaba parte del plantel el argentino-chileno Tomás Avilés, que emigró y debutó rápidamente en O'Higgins.

El elenco dirigido por el francés Philippe Eullaffroy tiene una base joven, con un promedio de edad de 24.3 años y basta experiencia en la propia MLS.

Sánchez, de 37 años, será por lejos el jugador más experimentado de la plantilla, además de ser el futbolista con los mejores clubes en el historial; al haber sido figura en FC Barcelona, Arsenal e Inter de Milán, entre otros.

El alemán Philippe Eullaffroy, surgido de VfL Rhede antes de pasar directamente a Estados Unidos es el más veterano de Montreal con 32 años.

El capitán es el volante canadiense Samuel Piette, de 31 años y con un breve paso de apenas dos partidos por Fortuna Düsseldorf como la mejor escuadra de su registro, luego de estar en su filial. Luego estuvo en el equipo B de Deportivo A Coruña y un par de equipos de divisiones bajas en España antes de llegar a Montreal en 2017.

Por otra parte, el goleador es el ghanés Prince Owusu, que con 29 años suma hasta el momento 10 anotaciones en la presente campaña. Bastante más atrás, con cuatro, aparece el venezolano Wikelman Carmona.

Respecto al pasado también destaca el español Iván Jaime (25 años), surgido de Málaga y con dos temporadas en FC Porto, donde ganó una Copa y una Supercopa de Portugal con 24 partidos disputados en total. Luego jugó un semestre en Valencia CF. Este 2026 es su segundo año en Montreal.

Alexis Sánchez tendrá la misión de levantar a un equipo de Montreal que viene de ser penúltimo de la Conferencia Este de la MLS con apenas cuatro victorias y 16 puntos en 18 partidos.